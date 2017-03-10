Генерал-лейтенанту МВД Вячеславу Варчуку, задержанному на прошлой неделе, предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник.

Бывшему заместителю главкома Внутренних войск МВД Варчуку вменяется получение взятки на сумму в 10 млн рублей.

Еще одним фигурантом дела является бывший заместитель Варчука Александр Костин. По версии следствия, за 10 млн рублей обещал выделить дополнительно 250 млн рублей для финансирования управления связи Внутренних войск МВД России.

«В настоящее время следствие устанавливает, кому и сколько из этих 10 млн рублей досталось в качестве взятки», — добавил собеседник агентства.

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О задержании генерала Варчука стало известно 3 марта. Московский гарнизонный военный суд арестовал его на два месяца. Ему вменяется ч.6 ст.290 УК России (получение взятки в особо крупном размере по предварительному сговору организованной группой).

Юлия Минеева