Государственная дума приняла во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за угрозу безопасности пассажиров. Речь идет о «зацеперах» и хулиганах, которые забрасывают транспорт камнями и ослепляют лазерными указками. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, сообщает REGNUM.

«Речь идет и тех процессах, когда иногда забрасывают камнями, небезызвестная истории, связанные с лазерными указками, когда что-то еще происходит подобное. И когда, естественно, возможны жертвы и высокая общественная опасность», — пояснил депутат.

За хулиганство на транспорте парламентарии предлагают наказывать штрафами 300 до 500 тысяч. Кроме того, преступление грозит лишением свободы до пяти лет.

Если преступление совершено организованной группой лиц по предварительному сговору, а также, если хулиганы оказали сопротивление при задержании, им грозит до 7 лет лишения свободы. При этом хулиганские действия с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств будут наказываться сроком от 5 до 8 лет. Законопроект касается нарушений на любом виде транспорта.

По словам Крашенинникова, третье чтение законопроекта может состояться на следующей неделе.

15 февраля Мосгордума предложила ужесточить наказание для «зацеперов»: увеличить штраф с 100 рублей до 5 тысяч рублей, а также ввести административное наказание в виде ареста на 15 суток.

Позднее Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект, предусматривающий наказание для «зацеперов» и хулиганов, ослепляющих пилотов лазерными указками. 6 марта правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект вице-спикера Ирины Яровой, предполагающий уголовную ответственность за склонение детей и подростков к самоубийству, в котором речь идет в частности о «зацеперах».

Андрей Дубровский