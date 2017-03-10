В квартире бывшего директора московской школы № 57 Сергея Менделевича прошли обыски. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Следователи изъявил у Менделевича «материалы, необходимые для дальнейшего расследования уголовного дела» в отношении бывшего преподавателя школы Бориса Меерсона, которого подозревают в совращении несовершеннолетнего.

Статус Менделевича в данном деле неизвестен.

В Следственном комитете России и столичном управлении МВД «Новой газете» не смогли подтвердить информацию об обысках.

Напомним, бывшего учителя 57-й школы Бориса Меерсона заочно арестовали в феврале. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия».

Напомним, в сентябре московская школа №57 оказалась в центре скандала после того, как журналистка Екатерина Кронгауз рассказала о том, что учитель Борис Меерсон на протяжении многих лет имеет сексуальные отношения со своими ученицами. Это вызвало волну возмущений, в интернете начали появляться рассказы бывших учениц и родителей, которые в курсе ситуации. Позднее Следственный комитет возбудил в отношении Меерсона уголовное дело.

Ведомство также возбудило дело в отношении выпускницы школы Марии Немзер. По версии следствия, с апреля по декабрь 2010 года Меерсон вместе Марией Немзер «неоднократно совершали действия сексуального характера» в отношении мальчика, на момент совершения преступления не достигшего 16-летнего возраста.

Юлия Минеева