Стокгольмский городской суд отправил под стражу гражданина России, сотрудника шведского отделения компании «Бомбардье» (Bombardier).

Имя этого человека пока неизвестно, он подозревается во взяточничестве.

Это расследование было инициировано полицией Швеции после публикации «Новой газеты» и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в рамках так называемого «Панамского досье».

Кроме гражданина России, шведская полиция подозревает и топ-менеджеров «Бомбардье» в коррупционных сделках в России и Азербайджане.

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Корпорация «Бомбардье», пришедшая в Россию в конце 90-х годов, поставляет для российских железных дорог систему микропроцессорной централизации стрелок и сигналов Ebilock-950.

По информации «Новой газеты», ее российская «дочка» заключает сомнительные сделки с офшорами, связанными с Алексеем Крапивиным, сыном близкого соратника бывшего главы ПАО «РЖД» Владимира Якунина.