Как стало известно «Новой газете» от источников в ФСБ, из Управления «М» ФСБ (осуществляет контрразведывательное обеспечение правоохранительной системы страны) уволен полковник Сергей Грибанов, курировавший работу Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД, Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД и управлений МВД на транспорте в федеральных округах.

Грибанов был выведен за штат по результатам оперативной проверки, проведенной в Управлении «М» ФСБ зимой этого года 2-й службой Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ.

Сама же проверка, по данным наших источников, была начата после публикаций «Новой газеты» о связях Сергея Грибанова и арестованного по обвинению в коррупции полковника ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко (см. статьи «Он был тенью»; «Общак превратился в вещдок»).

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Напомним, что полковник Захарченко был задержан в сентябре прошлого года сотрудниками Управлениям «М» ФСБ по подозрению в получении от неустановленного лица взятки в размере 7 млн рублей (ч.6 ст. 290 УК РФ).

Впоследствии ГСУ СКР, в чьем производстве находится это уголовное дело, предъявило полицейскому новые обвинения — в злоупотреблении служебным положением (ст. 285 УК РФ) и воспрепятствовании правосудию (ст. 294 УК РФ). Два последних эпизода касаются расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), совершенном бывшими акционерами и руководителями Нота-банка. Дмитрий Захарченко, по версии следствия, предупредил о готовившихся оперативно-разыскных мероприятиях (ОРМ) финансового директора банка Галину Марчукову.

При рассмотрении в начале марта ходатайства следствия о продлении полицейскому срока содержания под стражей в суд были представлены материалы, свидетельствующие о предъявлении Дмитрию Захарченко обвинения в новом эпизоде получения взятки.

Напомним, что полковник Захарченко стал широко известен в сентябре прошлого года, когда оперативники Управления «М» ФСБ обнаружили в квартире, принадлежащей его сводной сестре, около 8,5 млрд рублей в различных валютах.

Изъятые деньги постановлением следователя были признаны вещественным доказательством получения полицейским взяток и переданы на хранение в Сбербанк.

Как тогда сообщали наши источники в ФСБ, об оперативной разработке Дмитрия Захарченко знали немногие сотрудники Управления «М» ФСБ, поскольку начальник этого подразделения Сергей Алпатов (до 2014 года возглавлял 2-ю службу УСБ ФСБ) не исключал утечек от подчиненных.

Как затем показали расследования «Новой газеты», опасения генерала Алпатова могли быть обусловлены наличием у полковника отношений с бывшими и действующими сотрудниками Управления «М» ФСБ.

Например, переводу Захарченко в 2005 году в ДЭБ (предшественник ГУЭБиПК) МВД из ГУ МВД по Ростовской области способствовал Дмитрий Сенин — бывший руководитель одного из отделов в Управлении «М» ФСБ, а ныне сотрудник оргинспекторского управления ФСБ (курирует делопроизводство в ФСБ).

Сенин и Захарченко приходятся друг другу шуринами — они женаты на родных сестрах.

По данным источников в ФСБ, Сергей Грибанов в 2009 году был переведен в Управление «М» ФСБ из УФСБ по Республике Калмыкия. Инициатором его перевода выступил тогдашний заместитель начальника Управления «М» ФСБ Владимир Максименко.

С тех пор Сенин и Грибанов, а также рекомендованные ими в Управление «М» ФСБ оперативники, курировали органы внутренних дел. В 2013 года Грибанов возглавил отдел, курирующий деятельность ГУЭБиПК МВД.

Помимо Сенина и Грибанова Захарченко был связан с другими бывшими и действующими оперативниками Управления «М» ФСБ: Сергеем Агаповым, Виктором Ешкуловым, Евгением Веселовским, Александром Филиным.