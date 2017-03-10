Дмитрий Медведев заблокировал Навального в инстаграме
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заблокировал доступ к своему инстаграму для главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом оппозиционер сообщил в твиттере.
Причиной блокировки, как предполагают СМИ, могло стать расследование ФБК, в котором утверждается, что Дмитрий Медведев через подставные фонды и доверенных лиц может владеть поместьями, квартирами и элитными яхтами.
Также стало известно о том, что премьер-министр прокомментировал расследование в день публикации, 23 февраля — в ответ на сообщение подписчика в инстаграме под ником natalitet, которая призвала его «не принимать расследование близко к сердцу».
«Для меня особенно омерзительно, что данную заказуху опубликовали именно сегодня, в мой день рождения. Держитесь, я верю в Вас», — написала она.
«С днем рождения!», — ответил Медведев.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле подробно не знакомились с расследованием Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о премьер-министре Дмитрии Медведеве.
«Сообщения СМИ видели. Это не первый пример творчества этого известного осужденного гражданина», — сказал Песков.
Он отметил, что ему нечего добавить к тому, что уже было сказано пресс-секретарем премьера Натальей Тимаковой.
Комментируя расследование ФБК, пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что расследование носит «ярко-выраженный предвыборный характер».
Вера Юрченко