Премьер-министр России Дмитрий Медведев заблокировал доступ к своему инстаграму для главы Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом оппозиционер сообщил в твиттере.

Причиной блокировки, как предполагают СМИ, могло стать расследование ФБК, в котором утверждается, что Дмитрий Медведев через подставные фонды и доверенных лиц может владеть поместьями, квартирами и элитными яхтами.

Также стало известно о том, что премьер-министр прокомментировал расследование в день публикации, 23 февраля — в ответ на сообщение подписчика в инстаграме под ником natalitet, которая призвала его «не принимать расследование близко к сердцу».

«Для меня особенно омерзительно, что данную заказуху опубликовали именно сегодня, в мой день рождения. Держитесь, я верю в Вас», — написала она.

«С днем рождения!», — ответил Медведев.

Фото: Instagram

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле подробно не знакомились с расследованием Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о премьер-министре Дмитрии Медведеве.

«Сообщения СМИ видели. Это не первый пример творчества этого известного осужденного гражданина», — сказал Песков.

Он отметил, что ему нечего добавить к тому, что уже было сказано пресс-секретарем премьера Натальей Тимаковой.

Комментируя расследование ФБК, пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что расследование носит «ярко-выраженный предвыборный характер».

Вера Юрченко