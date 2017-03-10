Ассоциация негосударственных пенсионных фондов выступила против законопроекта о переходах в НПФ.

«АНПФ считает необходимым заявить о том, что представленный законопроект не решает ту задачу, ради которой разрабатывался – не способствует упорядочиванию процесса переходов застрахованных лиц между пенсионными фондами», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Новой газеты».

В Ассоциации отметили, что потери инвестиционного дохода в связи со сменой НПФ по итогам переходной кампании 2016 года могут составить 18 млрд рублей.

«Основная причина ежегодных потерь граждан и негосударственных фондов от сложившейся практики – это либо неосознанные действия застрахованных лиц по смене фонда, когда граждане становятся заложниками агрессивной рекламной кампании, обещающей более высокий процент дохода, и не понимают, что теряют накопленный доход, либо злоупотребления агентов», — сообщили в АНПФ.

Исключить подобную ситуацию или минимизировать можно, проинформировав текущего страховщика.

«Для нас важно решить существующую проблему, необходимо реализовать концепцию информирования текущего страховщика», — добавили в Ассоциации.

Эксперты считают, что в нынешней редакции законопроекта и отзыва Правительства только возростают издержки Пенсионного Фонда России в связи с исполнением несвойственной ему функции.

Государственная Дума рассмотрит законопроект о переходах в НПФ 13 марта.