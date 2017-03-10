Мосгорсуд признал законным штраф в 300 тысяч рублей международной правозащитной организации «Мемориал» за нарушение закона о некоммерческих организациях, выполняющих функцию «иностранных агентов».

Суд оставил в силе решение Тверского районного суда, вынесенное им 7 декабря, и отказался удовлетворить апелляционную жалобу представителей «Мемориала».

Теперь организация должна выплатить штраф за отказ добровольно регистрироваться в качестве иностранного агента.

«Мы будем обжаловать это решение, уже в кассационном порядке в Верховный суд. В данном случае это анекдотическое решение, наш суд оказался независимым от фактов. Решение снова было вынесено на тезисе о том, что Международный «Мемориал» не является международной организацией, хотя в суде мы продемонстрировали документы о регистрации отделений за рубежом», — сказал «Новой газете» председатель правления «Мемориала» Ян Рачинский.

Он добавил, что «Мемориал» направит жалобу на решение российского суда в ЕСПЧ.

Напомним, в октябре прошлого года министерство юстиции обнаружило в деятельности «Мемориала» «признаки участия в политической деятельности», а также установило, что организация получала «денежные средства от иностранных источников». На этом основании организация была признана «иностранным агентом».

В суде представители правозащитного центра указывали, что, согласно постановлению Конституционного суда, международные организации не могут быть иностранными агентами, поэтому Международный «Мемориал» «привлекать как международных агентов нельзя».