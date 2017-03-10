«Новой газете» стало известно имя арестованного в Швеции сотрудника компании «Бомбардье» (Bombardier). Им оказался Евгений Павлов, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)».

Информацию подтверждает и Associated Press.

В своем аккаунте в LinkedIn (сервис заблокирован в России — ред.) Павлов указывает, что его последним местом работы было шведское подразделение компании, где он возглавлял департамент продаж и маркетинга.

Как ранее сообщала «Новая газета», районный суд Стокгольма сегодня арестовал гражданина России, сотрудника шведского «Бомбардье», по подозрению во взяточничестве.

Несколько менеджеров компании, включая одного члена совета директоров, были допрошены полицией.

Расследование, в рамках которого арестовали Павлова, было инициировано полицией Швеции после публикации «Новой газеты» и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в рамках так называемого «Панамского досье».

В апреле 2016 года, основываясь на документах из «Панамского архива» — массивной утечке данных внутренней базы оффшора Mossack Fonseca, — «Новая газета» рассказала, как шведская «дочка» «Бомбардье» поставляет оборудование Ebilock-950 в Россию и Азербайджан через компанию Multiserv Ovearseas, зарегистрированную в Лондоне.

У Multiserv Ovearseas при этом не было ни офиса, ни сотрудников, она фактически существовала только на бумаге. А первым директором этой компании был Юрий Ободовский — один из ключевых партнеров Алексея Крапивина, сына бывшего советника Владимира Якунина.