В исправительной колонии города Дмитровград в начале марта 32 заключенных нанесли себе порезы в знак протеста. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека Ульяновской области.

В начале марта исправительную колонию №3 в Дмитровграде посетила омбудсмен Людмила Крутилина и представители областной Общественной наблюдательной комиссии. В ходе проверки выяснилось, что «предотвращение сотрудниками тюрьмы попыток одного из осужденных причинить самоповреждения спровоцировало еще 32 человека нанести себе порезы». При этом ранее сообщалось о 20 пострадавших.

Заключенным была оказана необходимая медицинская помощь, двое из них доставлены в медсанчасть по Ульяновской области. Их состояние оценивается кау удовлетворительное.

Конфликт между администрацией и заключенными начался осенью 2016 года. Причиной конфликта послужило изъятие сотрудниками ФСИН разрешенных предметов и бытовой техники, сообщала «Открытая Россия».

По факту инцидента региональное управление Следственного комитета начало доследственную проверку.

Илья Горшков