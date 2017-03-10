Глава «Роснефти» Игорь Сечин подтвердил уход из компании вице-президента по безопасности, генерала ФСБ Олега Феоктистова, передает ТАСС.

«Да, это правильная информация, он вернулся на службу», — сказал Сечин.

Он добавил, что Феоктистов вернулся на военную службу.

О том, что организовавший арест бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева генерал ФСБ Олег уволен из «Роснефти» и ФСБ, ранее сообщала «Новая газета». Об этом изданию сообщили два независимых источника — в самой госкомпании и в ФСБ. Тогда в пресс-службе «Роснефти» эту информацию не стали комментировать.

До недавнего времени Феоктистов считался одним из самых влиятельных генералов Лубянки. До прихода в «Роснефть» он служил заместителем руководителя Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Это управление сопровождало наиболее громкие уголовные дела в России последних лет.

Олег Феоктистов всегда считался человеком, близким к президенту «Роснефти» Игорю Сечину. Именно в «Роснефти» Олег Феоктистов поучаствовал в пока последнем для себя громком деле — в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Олег Феоктистов проработал в «Роснефти» менее полугода.