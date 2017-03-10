Все пассажиры и члены экипажа, находившиеся на борту потерпевшего крушение в Стамбуле вертолета, погибли, заявил мэр города Кадир Топбаш, сообщает NTV, а также CNN Turk.

Ранее сообщалось что при аварии погибли пять пассжиров, а пилоты отправлены в больницу.

По данным российского МИД, четверо погибших являются гражданами России.

В пригороде Стамбула потерпел крушение частный вертолет. На борту вертолета находились семь человек.

По данным СМИ, на борту находились Александр Ванин, Игорь Кочергин, Людмила Чупрова и Елена Бадраган, которые занимались бизнесом в сфере строительства.