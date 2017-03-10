Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе инвентаризации выявило недостачу имущества на 69,8 млрд рублей в московском Пробизнесбанке, головного банка группы «Лайф», у которого в 2015 году была отозвана лицензия. Об этом сообщили в пресс-службе АСВ.

Как отмечается в пресс-релизе, основная доля недостачи — расчеты по брокерским операциям с ценными бумагами. Они не были подтверждены должниками в связи со списанием ими со счетов Пробизнесбанка ценных бумаг по обязательствам банка перед третьими лицами, в общем размере 34,6 млрд руб.

Еще одна часть недостачи — в размере 24,3 млрд руб. — остатки по счетам производных финансовых инструментов, отражающие будущую возможную выгоду кредитной организации (курсовая разница). Наконец, недостачу составили остатки по счетам незавершенных форексных расчетов в размере 6,8 млрд руб.

«Недостача связана с отсутствием документов, подтверждающих совершенные операции, а также отражением в балансе банка операций без фактического их исполнения. По результатам выявленной недостачи проводится работа по получению документов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг), а также претензионно-исковая работа», — сообщили в АСВ.

Центробанк лишил лицензии Пробизнесбанк в августе 2015 года, а в октябре 2015 года кредитную организацю признали банкротом. При проверке финансового состояния банка регулятор выявил крупномасштабные операции по выводу активов банка, ущерб от действий руководства банка ЦБ оценивал более чем в 34 млрд руб.

В октябре более 200 юридических лиц, являвшихся клиентами Пробизнесбанка, обратились в Генпрокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой провести расследование деятельности руководства кредитной организации, а также Центробанка и Агентства по страхованию вкладов.

«Мы просим правоохранительные органы проверить участие АСВ и ЦБ в мошеннической схеме по выводу активов из банка и признать нас не кредиторами третьей очереди, а пострадавшей от неправомерных действий регулятора стороной», — говорил два года назад глава инициативной группы Нерес Григорян.

В феврале 2016 года бывших топ-менеджеров Пробизнесбанка арестовали по делу о растрате 2,5 млрд руб. В частности, были арестованы бывший вице-президент банка по развитию бизнеса Вячеслав Казанцев, начальник департамента корпоративных финансов Николай Алексеев и начальник управления по обеспечению взаимодействия с акционерами и дочерними организациями Марина Крылова.

Также под стражу попала предпринимательница Оксана Кравченко. Летом прошлого года суд смягчил ей меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест после того, как она признала вину.

​По версии следствия, сотрудники Пробизнесбанка привлекли подчиненных им работников коллекторского агентства «Лайф» и руководителей нескольких фиктивных коммерческих организаций к реализации преступной схемы. Она заключалась в том, что подконтрольным фирмам-однодневкам были выданы заведомо невозвратные кредиты, после чего полученные деньги конвертировались в доллары и переводились за рубеж.