Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что в скором времени будет снят запрет на работу в России для турецких строительных компаний.

«Господин президент [Эрдоган] ставил сегодня вопрос об этом, в том числе применительно к турецким строительным рабочим, в отношении которых действительно был введен запрет на визы, на рабочие визы. Мы договорились сегодня с господином президентом о том, что этот запрет будет снят», — сказал Путин.

Он уточнил, что «это произойдет в самое ближайшее время». «Этот вопрос носит чисто технический характер», — отметил российский лидер.

Путин также сообщил, что оба лидера будут продолжать решать «остальные вопросы, связанные с либерализацией» визового режима.

«Здесь очень важно взаимодействие спецслужб с тем, чтобы обеспечить безопасность при фильтрации лиц, которые нежелательны на обеих территориях», — сказал Путин.

Оба лидера также назвали процесс нормализации отношений стран законченным. По словам Эрдогана, в официальных заявлениях стороны могут отказаться от слов «нормализация отношений», поскольку обе стороны уверены, что «уже перешли эту стадию».

В свою очередь Путин отметил, что «сейчас между нашими странами восстановлен интенсивный политический диалог». Российский лидер также выразил уверенность, что негативную динамику в торговых отношениях России и Турции можно преодолеть уже в этом году.

Напомним, отношения двух стран резко ухудшились в январе прошлого года после того, как турецкие ВВС сбили в Сирии российский Су-24.

Путин подписал указ об ограничительных мерах в отношении Турции. В частности, российская сторона запретила турецким компаниям с 1 января 2016 года заниматься в России бизнесом в сфере строительства, обработки древесины, инженерно-технического проектирования.