Сотрудник ФСБ, следователь Следственного комитета и полицейский 10 марта провели обыск в квартире литературного критика, члена жюри многих литературных премий, одного из организаторов книжной ярмарки non/fiction Александра Гаврилова.

По словам Гаврилова, обыск прошел по делу Александрины Маркво, при этом документы брали без разбору.

«Обыск начался около семи утра, закончился в час. Изъяли кучу бумаг, главным образом, не имеющих никакого отношения ни к чему. Какие-то мои деловые соглашения, черновики договоров, займов, блокноты с записями. Брали почти все подряд», — рассказал «Новой» критик.

При этом он отметил, что «следователь был умеренно мил, а ФСБшник так и просто приятный».

«Того, что они искали, у меня не было никогда (да и не уверен, что у кого-нибудь вообще было). Так что брали, что могли», — подчеркнул Гаврилов.

В 2012 году Гаврилов оказывал консультационную и организационную поддержку проекту «Книги в парках», в который его позвала Александрина Маркво, жена Владимира Ашуркова — исполнительного директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Глава рекламного агентства и продюсерского центра «Бюро17» Александрина Маркво обвиняется в мошенничестве в крупном и особо крупном размере (ч.3,4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, компания «Бюро17» присвоила деньги, полученные от московских властей в период с 2010 по 2014 годы на проведение мероприятий, направленных на повышение престижа чтения в городских парках Москвы, в том числе фестиваля «Книги в парках». Всего речь идет о 16 контрактах на 64 млн рублей.

В марте 2015 года Маркво заочно арестовали. Вместе с мужем Владимиром Ашурковым она получила убежище в Великобритании. В марте того же года МИД России объявил ее в международный розыск.

По данным РБК, Следственный комитет России начал активнее расследовать дело Маркво после того, как ФБК опубликовал расследование о «тайной империи» Дмитрия Медведева. Помимо Гаврилова, обыски прошли также у троих сотрудников «Бюро17».