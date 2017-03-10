Законопроект о реновации жилищного фонда Москвы внесли в Госдуму. Документ опубликован на сайте Госудумы.

В пояснительной записке к нему отмечается, что сейчас власти Москвы завершают выполнение программы комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения. С начала реализации этой программы в 1999 году было снесено более 1,6 тыс. многоквартирных домов, переселено более 160 тыс. семей.

При этом, как отмечают авторы, «в Москве остается значительный объем морально и физически устаревшего жилищного фонда, требующего срочного обновления».

«Общая площадь таких многоквартирных домов составляет более 25 млн кв. метров, в которых проживает около 1,6 млн граждан», — говорится в записке.

Переселять жителей будут в тот же или в соседний район проживания. Исключением станут Центральный, Новомосковский, Троицкий округа и Зеленоград.

«Вне района проживания, но в границах административного округа, равнозначное помещение может быть предоставлено в случае, если сносимый многоквартирный дом расположен в Центральном,

Зеленоградском, Троицком или Новомосковском административном округе», — говорится в документе.

Накануне стало известно, что москвичи, дома которых попадут в программу реновации пятиэтажек, не будут платить взносы за капремонт. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что жителей будут переселять из сносимых пятиэтажек на тех же условиях, что и ранее.

«Жилая площадь — метр в метр, с таким же количеством комнат. Прихожая, кухня и санузел по новым стандартам, как правило, больших размеров. Вместо квартиры в ветхом полуаварийном доме — добротная современная квартира»,— пояснил он на своей странице в «ВКонтакте».

Напомним, масштабная программа по сносу хрущевок была озвучена 21 февраля мэром Москвы Сергеем Собяниным на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам градоначальника. она затронет 1,6 млн человек и 25 млн кв. м пятиэтажек — десятую часть всего жилого фонда Москвы.