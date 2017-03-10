Россиян при поступлении на работу в 2019 году будут автоматически подключать к новой системе формирования пенсионных накоплений. Это будет делать работодатель через центрального администратора. Работающие не по найму смогут сделать это самостоятельно. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на концепцию проекта федерального закона об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), разработанной ЦБ и Минфином. Ее планируют запустить через три года.

Работать с пенсионными накоплениями будут только негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Россиянам предложат самостоятельно через работодателей выбрать себе НПФ и схему уплаты взносов. При этом договор работник будет заключать непосредственно с НПФ.

Взнос составит от 0% до 6% от зарплаты, ставку взноса можно будет менять, а так же приостанавливать уплату взносов на срок до пяти лет. В случае, если гражданин не выберет ни один из вариантов самостоятельно, ставка будет нулевой, но затем ее начнут ежегодно плавно повышать до 6%.

В отношении уже имеющихся пенсионных накоплений гражданам предложат на выбор несколько вариантов. Либо перевести его в выбранный НПФ, включив в свой ИПК, либо конвертировать в пенсионные баллы страховой части будущей пенсии. У не определившихся с выбором россиян накопления останутся и будут впоследствии выплачены в виде накопительной пенсии, как это делается сейчас.

При этом граждан будут стимулировать к участию в ИПК с помощью налоговых выплат. В частности, на сумму взноса (до 6%) можно будет получить налоговый вычет по НДФЛ. Это коснется не только самих работников, но и третьих лиц, например, родственников — при уплате взносов в пользу застрахованного.

Кроме этого, будут стимулировать и самих работодателей. На сумму уплаченных работником взносов компаниям предоставят вычет по налогу на прибыль. Он будет с повышающим коэффициентом — 3% в первые шесть лет и затем 6%.

Как отмечают «Ведомости», на такой системе, основанной на автоматической подписке с возможностью «отписаться», возражал Минтруд. В ведомстве считают, что система пенсионных накоплений может быть только добровольной.