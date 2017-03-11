Посольство России в Швеции подтвердило «Новой газете», что россиянин Евгений Павлов арестован.

«Поступило уведомление о задержании гражданина Российской Федерации Павлова Евгения Владимировича, 1979 года рождения, по подозрению в совершении преступления и помещении его в центральную тюрьму Стокгольма», — говорится в сообщении дипломатического представительства.

Как отметили в посольстве, представители полиции отказались сообщить о выдвинутом в адрес россиянина обвинении, ссылаясь на «конфиденциальность дела».

В свою очередь адвокат Павлова сообщила о том, что ему намерены инкриминировать мошенничество. По её словам, обвинение пока не предъявлено.

«Со своей стороны продолжаем настойчиво добиваться допуска к российскому гражданину и выяснения всех обстоятельств по делу с тем, чтобы обеспечить защиту его прав и законных интересов», — заявили в российском посольстве.

Накануне «Новой газете» стало известно, что районный суд Стокгольма арестовал Евгения Павлова, сотрудника шведской компании «Бомбардье» (Bombardier), по подозрению во взяточничестве.

Расследование, в рамках которого арестовали россиянина, было инициировано полицией Швеции после публикации в рамках так называемого «Панамского досье».

В апреле 2016 года, основываясь на документах из «Панамского архива» — массивной утечке данных внутренней базы оффшора Mossack Fonseca, — «Новая газета» рассказала, как шведская «дочка» «Бомбардье» поставляет оборудование Ebilock-950 в Россию и Азербайджан через компанию Multiserv Ovearseas, зарегистрированную в Лондоне.

У Multiserv Ovearseas при этом не было ни офиса, ни сотрудников, она фактически существовала только на бумаге. А первым директором этой компании был Юрий Ободовский — один из ключевых партнеров Алексея Крапивина, сына бывшего советника Владимира Якунина.