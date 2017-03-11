Новая газета

Британские СМИ сообщили возможную дату начала Brexit

Политика

Процесс выхода Великобритании из Европейского Союза, известный как Brexit, может начаться 14 марта. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на премьер-министра Ирландии Энду Кенни.

Во вторник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна выступить в палате общин парламента с отчетом о прошедшем саммите лидеров ЕС в Брюсселе. Она может воспользоваться этим выступлением, чтобы объявить о запуске Brexit.

«Следующая встреча лидеров ЕС состоится 6 апреля, учитывая, что британский премьер задействует 50-ю статью (Лиссабонского договора о выходе из ЕС – ред.), я думаю, до 15 марта. За объявлением сразу последует ответ Европейского Совета, после чего в течение 48 часов будут представлены директивы. И встреча Европейского совета, на которой эти директивы будут приниматься, состоится 6 апреля», — сказала Кенни.

О начале Brexit 14 марта также сообщает газета Telegraph. Издание пишет о словах председателя Европейского cовета Дональда Туска, что лидеры ЕС будут готовы ответить в течение 48 часов после того, как Мэй объявит о запуске процесса.

Для того, чтобы Мэй запустила Brexit необходимо, чтобы обе палаты парламента в понедельник, 13 марта, одобрили правительственный законопроект по выходу из ЕС. Ранее верхняя палата вернула его на доработку в нижнюю с двумя поправками.

Напомним, референдум о выходе Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня 2016 года. Идею одобрили 51,9% избирателей.

Вера Юрченко

Теги:
евросоюз, великобритания

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