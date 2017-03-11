Процесс выхода Великобритании из Европейского Союза, известный как Brexit, может начаться 14 марта. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на премьер-министра Ирландии Энду Кенни.

Во вторник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна выступить в палате общин парламента с отчетом о прошедшем саммите лидеров ЕС в Брюсселе. Она может воспользоваться этим выступлением, чтобы объявить о запуске Brexit.

«Следующая встреча лидеров ЕС состоится 6 апреля, учитывая, что британский премьер задействует 50-ю статью (Лиссабонского договора о выходе из ЕС – ред.), я думаю, до 15 марта. За объявлением сразу последует ответ Европейского Совета, после чего в течение 48 часов будут представлены директивы. И встреча Европейского совета, на которой эти директивы будут приниматься, состоится 6 апреля», — сказала Кенни.

О начале Brexit 14 марта также сообщает газета Telegraph. Издание пишет о словах председателя Европейского cовета Дональда Туска, что лидеры ЕС будут готовы ответить в течение 48 часов после того, как Мэй объявит о запуске процесса.

Для того, чтобы Мэй запустила Brexit необходимо, чтобы обе палаты парламента в понедельник, 13 марта, одобрили правительственный законопроект по выходу из ЕС. Ранее верхняя палата вернула его на доработку в нижнюю с двумя поправками.

Напомним, референдум о выходе Великобритании из Евросоюза прошел 23 июня 2016 года. Идею одобрили 51,9% избирателей.

Вера Юрченко