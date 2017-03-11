Новая газета

В мэрии Нью-Йорка назвали причину смерти Виталия Чуркина

Политика

Причиной смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина стал сердечный приступ. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного сотрудника мэрии Нью-Йорка. 

По его словам, в смерти Чуркина нет подозрений на криминальную составляющую, поэтому после смерти российского дипломата правоохранительные органы Нью-Йорка не стали заводить дело.

Накануне управление судмедэкспертизы отказалось обнародовать причины смерти постпреда России при ООН «в целях соблюдения международного права». 

Виталий Чуркин умер за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем России в Совете Безопасности ООН. 

Как сообщили в МИД России, российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. 

Исполняющим обязанности постоянного представителя России при ООН стал Петр Ильичев, первый заместитель Виталия Чуркина. 

Вера Юрченко

Теги:
сша, российские дипломаты, оон

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