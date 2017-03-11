Причиной смерти постоянного представителя России в ООН Виталия Чуркина стал сердечный приступ. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного сотрудника мэрии Нью-Йорка.

По его словам, в смерти Чуркина нет подозрений на криминальную составляющую, поэтому после смерти российского дипломата правоохранительные органы Нью-Йорка не стали заводить дело.

Накануне управление судмедэкспертизы отказалось обнародовать причины смерти постпреда России при ООН «в целях соблюдения международного права».

Виталий Чуркин умер за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем России в Совете Безопасности ООН.

Как сообщили в МИД России, российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту.

Исполняющим обязанности постоянного представителя России при ООН стал Петр Ильичев, первый заместитель Виталия Чуркина.

Вера Юрченко