Основатель «Яблока» Григорий Явлинский предложил провести реформу партии. Об этом сообщается на сайте «Яблока».

«Нужна новая партия для новых целей и задач в условиях, когда деятельность парламентской партии европейского типа невозможна в силу отсутствия свободных СМИ, независимого правосудия, независимого финансирования и честных выборов», — заявил Явлинский на заседании Федерального политического комитета.

Он предложил расширить социальную базу партии. Работа партии должна быть ориентирована на большинство жителей России.

Второй задачей для «Яблока» Явлинский назвал «четкость и ясность мысли и партийной позиции». Он призвал добиваться государственного «отказа от советского, большевистского и сталинского наследия».

По мнению Явлинского, партийные активисты не должны концентрировать усилия исключительно на получении мандатов.

При этом основной целью оппозиции и главным инструментом борьбы за власть, как отмечается в сообщении, Явлинский назвал формирование содержательной альтернативы — «подробной и понятной для большинства людей картины желаемого будущего».

Партия, как считает ее основатель, должна привлечь десятки новых политиков.

Отмечается, что обсуждение предложенных Григорием Явлинским подходов к реорганизации партии и ее работы продолжалось в течение шести часов.

Вера Юрченко