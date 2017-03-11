Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил 1 млн евро на развитие футбола в Крыму. Об этом сообщается на сайте Крымского футбольного союза (КФС).

«Представители Союза европейских футбольных ассоциаций заявили о готовности сотрудничать с Крымским футбольным союзом по различным проектам. В частности, речь шла о программе УЕФА "Хет-трик", направленной на строительство мини-футбольных площадок с искусственным покрытием», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «в дальнейшем специалисты УЕФА планируют посетить полуостров, где на месте смогут оценить ситуацию со спортом номер один в Крыму».

В ноябре КФС объявил о создании республиканской сборной по футболу. Главным наставником сборной стал бывший тренер клуба «Таврия» (Симферополь) Валерий Петров.

Крымский футбольный союз был зарегистрирован в июле 2015 года в связи с присоединением полуострова к России. Он обладает специальным статус Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В Крыму также существует отдельная сборная крымских татар. Она появилась в 2006 году.

Вера Юрченко