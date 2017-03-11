Мир переживает самый крупный гуманитарный кризис с момента создания Организации Объединенных Наций в 1945 году. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на главу отдела ООН по гуманитарным вопросам Стивена О’Брайана.

По его словам, более 20 миллионов человек в четырех странах страдают от голода.

«Без скоординированных глобальных усилий со стороны международных организаций эти люди просто умрут», — сказал О’Брайан Совету безопасности ООН.

Он призвал незамедлительно оказать финансовую помощь Йемену, Южному Судану, Сомали и Нигерии «для предотвращения катастрофы».

«Если точнее, нам нужно $4.4 млрд к июлю», — заявил представитель организации.

Как пояснил Стивен О’Брайан, без этих денег дети будут отставать в росте и развитии, не смогут ходить в школу и их будущее может быть потеряно.

5 марта стало известно, что по меньшей мере 110 человек умерли от голода в Сомали за 48 часов.

Вера Юрченко