Посол России в Вашингтоне Сергей Кисляк выполнял обычную работу дипломата, когда встречался с представителями Дональда Трампа. Об этом в интервью телеканалу CNN сообщил пресс-секретарь президента Россиии Дмитрий Песков.

«Это его работа. Он разговаривал о двусторонних отношениях, он разговаривал о том, что происходит в Соединенных Штатах, чтобы у нас было лучшее понимание в Москве. Это то, что делается любым российским послом за рубежом, любым послом США за рубежом», — сказал он.

Песков отметил, что «чем с большим числом людей разговаривает посол в стране своего пребывания, тем лучшую работу он делает».

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Пресс-секретарь президента отметил, что Кисляк в ходе предвыборной кампании в США также неоднократно встречался с людьми из окружения Клинтон.

Интервью приурочено к выходу на CNN 13 марта документального фильма «Самый могущественный человек в мире» о президенте России Владимире Путине.

Напомним, команду Дональда Трампа неоднократно обвиняли в связях с Россией из-за контактов с послом Сергеем Кисляков. Советнику американского президента Майклу Флинну пришлось уйти в отставку из-за телефонных разговоров с российским послом.

Вера Юрченко