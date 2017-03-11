Оксана Севастиди, осужденная за отправленную в 2008 году смс о передвижении военной техники в Абхазию, выйдет на свободу 12 марта. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил адвокат Иван Павлов.

«Встречать нашу подзащитную у проходной легендарного СИЗО («Лефортово» — ред.) будет адвокат Евгений Смирнов. <…> Хотя президент помиловал Оксану, главная интрига пока сохраняется. Мы готовимся к заседанию Верховного суда, которому в ближайшую среду ещё предстоит рассмотреть это абсурдное уголовное дело и, надеюсь, поставить в нем точку», — написал адвокат.

Как ранее сообщала «Новая газета», на заседании Верховного суда 15 марта защита Оксаны Севастиди будет добиваться отмены приговора и полного оправдания, несмотря на помилование.

В марте 2016 года Оксану Севастиди приговорили к семи годам колонии. Ее признали виновной в госизмене и шпионаже из-за того, что в 2008 году она отправила несколько смс знакомому в Грузии, в которых рассказала о военной технике, которая ехала через Сочи.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Севастиди политзаключенной. В организации заявили, что считают «недопустимым возлагать на гражданских лиц ответственность за тайну военных операций».