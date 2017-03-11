Новая газета

Турция прекратила паромное сообщение с Крымом

Политика

Турция прекратила паромное сообщение с Крымом менее чем через полгода после восстановления, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора компании-оператора паромной линии «Крымское морское агентство» Станислава Гвоздилова

«Из Крыма не принимают паромы, это уже длится две недели», — сказал он.

Причины не называются.

По словам Гвоздилова, приостановка сообщения сделала невозможным поставки продуктов и товаров из Турции на полуостров.

Паромное сообщение между Крымом и Турцией возобновилось в октябре прошлого года. До этого его прекратили в декабре 2015 года из-за инцидента со сбитым турецкой стороной российского бомбардировщика Су-24.

В пятницу, 10 марта, президент Турции Реджеп Эрдоган встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве. На пресс-конференции оба лидера назвали процесс нормализации отношений стран законченным.

Вера Юрченко

Теги:
крым, турция

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