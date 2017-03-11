Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пообещал, что Анкара наложит санкции на Нидерланды, если власти страны не позволят ему прилететь в Роттердам. Об этом сообщает CNNTürk.

«И вот Нидерланды. Голландский политик Герт Вилдерс ведет себя как нацист! Он угрожает, что не даст моему самолету взлететь. Но я собираюсь ехать», — сказал он.

Чавушоглу добавил, что времена, когда европейцы могли себе позволить думать, что Анкара не ответит на их действия, прошли.

11 марта глава турецкого МИД собирался посетить митинг в Роттердаме, чтобы убедить граждан Турции, проживающих в Нидерландах, проголосовать за изменение конституции на предстоящем референдуме.

16 апреля состоится референдум по конституционной реформе Турции, которая предусматривает переход страны к президентской форме правления.

Вера Юрченко