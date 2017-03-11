Возможное вмешательство России в президентские выборы в США передано сверхсекретному отделу Федерального бюро расследований (ФБР). Об сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

В ФБР отдел известен как подразделение контрразведки. Как отмечает телеканал, доступ к его делам и документам закрыт для рядовых сотрудников бюро. Сверхсекретный отдел занимается разоблачением иностранных шпионов, защитой государственных тайн США и секретных данных разведки, противодействует киберугрозам.

По данным CNN, расследование вмешательства России в выборы президента США ведут от 10 до 15 человек. В первую очередь они изучают подробности встреч российского посла Сергея Кисляка с окружением Дональда Трампа.

Напомним, команду Дональда Трампа неоднократно обвиняли в связях с Россией из-за контактов с послом Сергеем Кисляков. Советнику американского президента Майклу Флинну пришлось уйти в отставку из-за телефонных разговоров с российским послом.

Вера Юрченко