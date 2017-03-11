Между Турцией и Нидерландами возник конфликт из-за визита турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, который намеревался выступить на митинге турецкой общины в Роттердаме с речью, посвященной конституционной реформе в Турции. Об этом соообщает сообщает Associated Press.

Чавушоглу собирался убедить нидерландцев с двойным гражданством голосовать на предстоящем референдуме 16 апреля за поправки в турецкую конституцию. Они предполагают смену парламентской формы правления на президентскую.

Власти Нидерландов ранее заявляли, что не разрешат турецкому министру выступить на митинге. Также мэр Роттердама Ахмед Абуталеб заявил, что он не состоится из-за того, что владелец участка, на котором митинг должен был пройти, отозвал разрешение. В свою очередь Чавушоглу заявил, что поедет в Роттердам, и пригрозил в противном случае введением санкций.

11 марта правительство Нидерландов отозвало разрешение на посадку самолета Чавушоглу. Власти страны распространили официальное заявление, в котором пояснили, что такое решение принято из-за «угрозы общественному порядку и безопасности» в связи с возможным визитом Чавушоглу в Роттердам.

Кроме этого, в документе сказано, что власти Нидерландов вместе с Турцией занимались поиском «приемлемого решения» вопроса, но в связи с тем, что «до окончания этих переговоров турецкие власти публично пригрозили санкциями», «поиск разумного решения невозможен».

Президент Турции Тайип Эрдоган резко раскритиковал решение Нидерландов не принимать самолет главы Чавушоглу и дал понять, что Анкара ответит зеркально на такую меру.

«Посмотрим, Голландия, как после этого твои самолеты будут летать в Турцию. И я говорю о дипломатах, а не об обычных гражданах. Их поездки — это отдельная тема», — сказал он на митинге в Стамбуле (цитата по ТАСС).

При этом Эрдоган отметил, что в Гааге «не знают, ни как вести политику, ни международной дипломатии».

«Все они нацистские последыши, фашисты. Пусть Голландия знает, наши граждане, живущие там, поломают ее планы 16 апреля. Давите, сколько хотите, растите и кормите террористов в своей стране. Все это в итоге ударит по вам», — заявил турецкий лидер.