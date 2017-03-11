Фото: Борис Бронштейн / «Новая газета»

В Казани на очередной акции протеста пострадавшие вкладчики недавно лишенных лицензии Татфондбанка и ИнтехБанка потребовали отставки президента Татарстана Рустама Минниханова и привлечения к уголовной ответственности премьер-министра республики Ильдара Халикова.

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Около 300 собравшихся ставили подписи под обращениями в различные инстанции.

В письме в Следственное управление ФСБ РФ, в частности, говорится: «Халиков Ильдар Шафкатович, являясь председателем совета директоров ПАО «Татфондбанк» с 27.08 2014, осуществляя общее руководство деятельностью указанного банка, совместно с другими лицами, осуществлявшими организационно-распорядительные функции в кредитной организации, совершил действия, повлекшие причинение кредиторам ПАО «Таттехфондбанк» имущественного ущерба в особо крупном размере».

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В письме на имя президента России ставятся вопросы: «Почему федеральная власть и ЦБ допустили банкротство социально значимого банка, от судьбы которого зависят десятки тысяч организаций и граждан Российской Федерации и их семей? Почему федеральная власть допускает уничтожение малого бизнеса – 38 тысяч организаций (около 800 организаций уже закрылось)?»

Владимира Путина просят принять меры по урегулированию сложившейся ситуации в Татарстане и отрешить от должности президента республики Рустама Минниханова.

Напомним, «дыра» в капитале Татфондбанка оценивается в 97 миллиардов рублей (это 5 годовых бюджетов Казани), а его оздоровление могло бы обойтись в 220–230 миллиардов.