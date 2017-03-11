В Казани на согласованном с властями митинге обманутых вкладчиков «Татфондбанка» и «Интехбанка» задержали одного из лидеров инициативной группы вкладчиков Александру Юманову, а также лидера татарстанского отделения партии «Парнас» Марселя Шамсутдинова. Об этом «Новой газете» рассказал член инициативной группы Тимур Джабаров.

По его словам, по окончании акции Юманову «без всяких оснований задержали сотрудники полиции при поддержке ОМОНа».

«Вкладчики пытались отбить ее, но у них не вышло. Юманову посадили в машину и увезли в отдел полиции “Вишевский”. Спустя время ее отпустили, составив протокол по части 1 статьи 20.2.2 КоАП («организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка», — Ю.Р.). Теперь она предстанет перед судом», — рассказал Джабаров.

Шамсутдинова, по его словам, задержали прямо в больнице. «Сотрудники правоохранительных органов дождались, когда он пройдет процедуры (он был на больничном) и отвезли в отделение», — добавил Джабаров.

Шамсутдинова и Юманову подозревают в участии в несанкционированном митинге вкладчиков «Татфондбанка» и «Интехбанка», который прошел 4 марта, сообщил активист.

Напомним, на митинге 11 марта обманутые вкладчики потребовали отставки президента и премьера республики. Кроме этого, они потребовали найти возможные варианты по спасению банков и произвести выплаты по вкладам.

Также вкладчики собрали подписи под открытым письмом президенту России Владимиру Путину с требованием вмешаться в ситуацию и передать расследование дела о банкротстве «Татфондбанка» в Генпрокуратуру России и Следственный комитет.

«51% акции “Татфондбанка” принадлежит правительству Татарстана. Председатель совета директоров раньше был премьер- министром республики. Сейчас расследованием причин банкротства банка занимаются правоохранительные органы Татарстана. Мы просим Путина поручить расследование Генпрокуратуре и СК, поскольку опасаемся, что влиятельные люди республики, которые имеют отношение к банку, могут оказывать влияние на ход расследования», — сказал Джабаров.

Это уже шестой митинг обманутых вкладчиков, который прошел в Казани с начала этого года. Первый состоялся 13 января. Следующая аналогичная акция запланирована на 18 марта. По словам Джабарова, мероприятие также согласовано с властями.

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Напомним, Центробанк с 3 марта отозвал лицензии у «Татфондбанка», «Интехбанка» и «Анкор банка».

Агентство по страхованию вкладов предварительно оценило размер выплат клиентам «Татфондбанка» в сумму свыше 57 млрд руб. По данным официальной отчетности «Татфондбанка» на 1 октября, общая сумма вкладов физлиц в банке, в том числе индивидуальных предпринимателей, достигла 77 млрд руб.

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По делу о мошенничестве правоохранительные органы арестовали главу «Татфондбанка» Роберта Мусина и двух заместителей — Сергея Мещанова и Вадима Мерзлякова.