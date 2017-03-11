В Китае построили первую коммерческую квантовую коммуникационную линию. Ее протяженность составляет 260 км, она связывает между собой Шанхай и Ханчжоу. Стоимость строительства составила 25 млн долларов. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV), передает РИА Новости.

В такой связи используется шифрование на основе принципов квантовой механики, в частности квантовой запутанности и принципа неопределенности Гейзенберга.

Считается, что это шифрование невозможно взломать, любая попытка подобрать ключ к системе будет обнаружена, поскольку принцип неопределенности не позволяет «третьему лишнему» считывать информацию с канала данных и подбирать к ней ключ.

«Линия использует протоны, которые невозможно разделить, для передачи информации. Квантовое состояние этих протонов нельзя клонировать. Таким образом, нет никакой возможности прослушивать линию», — сообщил вице-президента компании Hangzhou Shenzhou Quantum Communication Technology Co, которая реализовывала проект.

Сейчас компания пытается подключить к сети местные власти, банки и предприятия.

Эта линия является частью более масштабного проекта — квантовой коммуникационной линии между Шанхаем и Пекином. Ожидается, что ее длина будет около 1,2 тыс. километров.

В августе 2016 года Китай запустил первый в мире спутник квантовой связи. Российский квантовый центр весной того же года объявил о начале использования линии квантовой связи длиной более 30 километров. Она соединила два здания Газпромбанка в Москве. Стоимость проекта составила 450 млн рублей.