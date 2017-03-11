В распоряжении полиции Бельгии оказалась 10-минутная аудиозапись разговора террористов-смертников Наджима Лаашрауи и Ибрагима Эль Бакрауи, которые совершили теракт в брюссельском аэропорту в марте 2016 года. Их целью были пассажиры рейсов, вылетавших в Россию, США и Израиль. Об этом сообщает бельгийское издание Het Nieuwsblad.

По его информации, аудиофайлы восстановили в портативном компьютере, обнаруженном следователями в мусорном баке в районе Шаербек. Там же нашли письмо с требованиями к правительству, записанное накануне взрывов.

«Ты видишь, ситуация такова, что больше нельзя, больше нельзя затягивать, что бы то ни было. Нужно работать как можно скорее, и решили работать с божьей помощью завтра, во вторник, 22 марта. Один брат сообщил нам информацию, что утром вылетают американские, русские и израильские рейсы. Попробуем их затронуть. Проблема в том... Если использовать “калашниковы"”, учитывая, что у нас немного магазинов к ним и т.д. Начнем стрелять в толпе, а они побегут, и там есть военные и другие вещи. Итак, решили, чтобы был... максимум жертв, нужно внедриться (в толпу — ред.) и в последнюю минуту взрываем все одновременно, с божьей помощью», — говорит Лаашрауи своему сообщнику.

Ибрагим эль-Бакрауи отвечает, что чувствует слежку и боится быть арестованным в любой момент, поэтому надо «ускорить работу». Лаашрауи уточняет, что их целью является нетолько аэропорт, но и метро.

22 марта 2016 года в Брюсселе произошли теракты. В результате атак погибли 32 человека: 16 — от двух взрывов в международном аэропорту «Завентем» и еще столько же — от взрыва на станции метро «Мальбек». Еще около 300 человек получили ранения. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).