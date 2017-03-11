В Тольятти прошел митинг против отмены в регионе льгот и пособий, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

«В митинге приняли участие около 700 человек (…) В ходе проведения митинга нарушений общественного порядка не допущено», — говорится в сообщении пресс-службы.

Вместе с тем организатор митинга — тольяттинское отделение КПРФ — сообщил Интерфксу, что численность участников митинга в пике достигала 1,2 тыс. человек.

По словам секретаря по идеологии реготделения КПРФ Алексея Краснова, повестка митинга в целом повторяла повестку протестной акции, проведенной коммунистами 18 февраля в Самаре.

Протестующие потребовали вернуть ветеранам войны и труда ежемесячную региональную выплату, отменить введенный с 1 февраля в регионе лимит поездок на муниципальном транспорте по социальной карте.

Кроме этого, митингующие выступили против замены в регионе с 1 января 2017 года денежной выплаты льготникам для оплаты услуг ЖКХ.

Наконец, активисты потребовали отправить действующего губернатора региона в отставку и не переназначать на новый срок главу администрации Тольятти Сергея Андреева, срок полномочий которого истекает в марте.

Этот митинг стал третьим по счету за последнее время. Два митинга прошли в Самаре в феврале, еще один состоялся 4 марта в Тольятти.