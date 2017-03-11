Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пообещал ответить голландским властям, аннулировавших разрешение на посадку его самолета в Нидерландах, передает агентство Associated Press.

«Они аннулировали его из соображений безопасности, то есть министр — террорист? Мы дадим им ответ, которого они заслуживают», — заявил Чавушоглу журналистам по возвращении в аэропорт Анкары.

Ранее в субботу он также пригрозил Нидерландам санкциями, если власти не позволят ему прилететь в страну. По словам Чавушоглу, прошли те времена, когда европейцы могли себе позволить думать, что Анкара не ответит на их действия.

«И вот Нидерланды. Голландский политик Герт Вилдерс ведет себя как нацист! Он угрожает, что не даст моему самолету взлететь. Но я собираюсь ехать», — сказал он.

Напомним, после этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также назвал власти Нидерландов «нацистскими последышами» и «фашистами».

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что данное высказывания Эрдогана «переходят все границы». «Это сумасшедшее замечание, конечно», — сказал Рютте (цитата по ВВС).

В свою очередь турецкий премьер Бинали Йылдырым призвал Европу не вмешиваться во внутренние дела Турции. «Эй, Европа, прекрати вмешиваться во внутренние дела и политику Турции и не надо становиться на чью-либо сторону», — приводит его слова Associated Press.

Глава турецкого МИД намеревался выступить на митинге турецкой общины в Роттердаме. Он собирался убедить голландцев с двойным гражданством голосовать на предстоящем референдуме 16 апреля за поправки в турецкую конституцию. Они предполагают смену парламентской формы правления на президентскую.