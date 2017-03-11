Новая газета

СК возбудил дело по факту крушения вертолета с россиянами в Стамбуле

Общество

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в Стамбуле, повлекшим гибель четырех россиян, проживавших в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбудили по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса России («нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц»).

В настоящее время следователи разыскивают родственников погибших. 12 марта в Россию доставят тела пассажиров вертолета. 

10 марта в пригороде Стамбула потерпел крушение частный вертолет. На его борту находились семь человек. Все они погибли.

Теги:
чп, трагедия, жертвы, стамбул, турция, уголовное дело, следственный комитет

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