Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в Стамбуле, повлекшим гибель четырех россиян, проживавших в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело возбудили по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса России («нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц»).

В настоящее время следователи разыскивают родственников погибших. 12 марта в Россию доставят тела пассажиров вертолета.

10 марта в пригороде Стамбула потерпел крушение частный вертолет. На его борту находились семь человек. Все они погибли.