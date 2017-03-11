Около 700 человек эвакуировали из киноцентра в центре Москвы (по адресу Дружинниковская улица, дом 15) после анонимного сообщения о взрывном устройстве, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сейчас на месте находятся сотрудники правоохранительных органов, ожидается прибытие специалистов.

Официального подтверждения данной информации у агентства пока нет.

Обновлено. По данным РИА Новости, эвакуировали почти 1,5 тысячи человек. Агентство ссылается на источник в экстренных службах столицы.

По его словам, людей эвакуировали из кинотеатра «Соловей» на Красной пресне.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве агентству подтвердили эвакуацию, но не уточнили количество выведенных людей.

«Около 19:55 в полицию от неизвестного поступило сообщение, содержащее угрозы в адрес организации на Дружинниковской улице, 15. Полицейские проводят проверочные мероприятия по данному адресу», — сказал дежурный офицер.

Полицейские устанавливают личность звонившего, добавил он.

По сообщению «Говорит Москва», эвакуировали около четырех тысяч человек.

В соцсетях уже появились фотографии и сообщения об эвакуации людей из киноцентра.

Источник: Instagram namemargarita

«Когда поход в кино действительно становится остросюжетным. Не успели купить билеты, как весь кинотеатр стали эвакуировать. Выводят всех, часть шутит что им “понравилась концовка фильма”, подъехала скорая. До сих пор не знаем что случилось», — написала пользователь Instagram с ником dsoham.

Источник: Instagram dsoham

Позже источник РИА Новостив экстренных службах столицы сообщил, что угроза взрыва в киноцентре на Красной Пресне не подтвердилась.