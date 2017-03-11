Росприроднадзор взял на особый контроль ситуацию с загрязнением воздуха в Омске, сообщают информагентства со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

Жители Омска пожаловались на запах газа сразу в нескольких районах города в минувший четверг. Кроме этого, они пожаловались на головные боли из-за него.

Сразу после этого Росприроднадзор взял пробу воздуха. Она зафиксировала превышенное содержание токсичного вещества этилмеркаптана.

Уже в пятницу Следственный комитет по Омской области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 251 Уголовного кодекса России «Загрязнение атмосферы». В ведомстве сообщили, что концентрация этилмеркаптана в воздухе превышена в 400 раз.

В новом сообщении Роспотребнадзора говорится, что специалисты продолжают проверку на предприятиях Омска, использующих в производстве этилмеркаптан.

Кроме этого, передвижные лаборатории регионального Минприроды производят оперативный отбор воздуха на территории промзоны города, где расположены предприятия, автогазозаправочные станции (АГЗС), а также в санитарно-защитной зоне города.