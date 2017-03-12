Осужденная за смс о передвижении военной техники в Абхазию перед войной в Грузии 2008 года Оксана Севастиди вышла на свободу из СИЗО «Лефортово».

Севастиди встречал адвокат Евгений Смирнов, мать и журналисты. От комментариев Севастиди отказалась, сказала лишь, что чувствует себя хорошо и рада своему освобождению, поблагодарила адвокатов и журналистов за помощь.

Фото: Мария Константиниди / «Новая газета»

Напомним, 7 марта президент Владимир Путин подписал указ о помиловании Севастиди. «Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Севастиди Оксану, 1970 года рождения, осужденную 3 марта 2016 г. Краснодарским краевым судом, освободив ее от дальнейшего пребывания наказания в виде лишения свободы», — говорится в указе.

После этого она заявила, что несмотря на помилование, намерена добиваться отмены приговора и своего полного оправдания.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Севастиди политзаключенной в феврале этого года. «Мы считаем недопустимым возлагать на гражданских лиц ответственность за тайну военных операций, а тем более криминализовать общение с иностранцами об увиденном на улице», — говорится в заявлении «Мемориала».

Оксану Севастиди признали виновной по статье 275 УК РФ («госизмена») в марте 2016. Краснодарский районный суд признал ее виновной в том, что в 2008 году Севастиди, находясь в Сочи, отправила несколько смс своему знакомому из Грузии, сообщив о движении военной техники прямо перед началом российско-грузинского конфликта. Суд приговорил ее к семилетнему заключению.

Мария Константиниди