В Дагестане во время боя в рамках открытого чемпионата по смешанным единоборствам (ММА) болельщики устроили массовую драку.

Поединок проходил между Владимиром Минеевым и его соперником Азизом Джуманиязовым. Когда бой закончился, Джуманиязов ударил ногой Минеева. Тот ответил ударом кулака по голове Минеева. Зрители моментально отреагировали на произошедшее, выскочив на ринг и устроив драку.

Вот как это событие описывается на странице сообщества «Горец — Дагестан / ММА» в «Вконтакте»:

«О спорт, ты мир!, гласит известный девиз. Так оно и есть, но иногда спортсмены в порыве страсти и эмоций, не всегда возобладают над собой. Такой случай произошел сегодня на открытом чемпионате Дагестана союза ММА, в поединке между известным российским бойцом смешанных единоборств Владимиром Минеевым, и нашим земляком Азизом Джуманиязовым. По завершении боя, когда уже бойцы вставали с пола, наш спортсмен пнул ногой Минеева, и отходил. В этот момент Владимир резко встал и ударил Азиза. После этого со стороны обоих бойцов на ринг выскочили многочисленные сторонники, и произошла небольшая стычка».

После этого организаторы боя «смогли всех успокоить и снизить градус напряжения. Оба бойца зашли в подтрибунное помещение, поговорили, извинились друг перед другом, и пожали руки».

К этому посту прикреплена фотография, на которой видно, как оба бойца пожимают друг другу руки. Точно такую же в своем Instagram опубликовал и Владимир Минеев.

«В возникшей, после моего боя ситуации с соперником, нами же и была поставлена точка. Это никак не повлияло на моё отношение, к ставшей уже в определенном смысле родной, республике Дагестан и дагестанцам. От лица всей команды выражаю благодарность федерации СБЕ Дагестана за возможность помериться силами и обменяться драгоценным опытом», — написал он.

Напомним, массовая драка произошла в мае 2016 года во время юношеского чемпионата России по вольной борьбе в Старом Осколе. Тогда потерпевший поражение в бою спортсмен из Чечни после финального свистка судьи накинулся на своего соперника. На помощь к нему выбежали и болельщики. В ходе потасовки один из участников достал оружие, однакоп рименять его не стал. После инцидента делом занялась полиция.

А в конце мая произошел еще один аналогичный инцидент. Это случилось на чемпионате по вольной борьбе в Якутске. Потасовка произошла между Виктором Лебедевым и его соперником, дагестанским борцом Исмаилом Мусукаевым. Для того, чтобы разнять стороны, в ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам ОМОНа.

Юлия Репринцева