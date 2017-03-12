Власти Нидерландов выслали из страны министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатму Бетюль Сайян Кайа. Она уже вылетела из немецкого Кёльна в Стамбул, сообщает агентство Anadolu.

Министр собиралась выступить на митинге в Роттердаме в поддержку турецкого референдума. В страну она намеревалась отправиться наземным транспортом после того, как голландские власти запретили посадку самолета главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, также собиравшегося выступить на митинге. Кайя поехала в Роттердам несмотря на то, что запланированные в Нидерландах мероприятия с ее участием были к тому времени отменены.

В ответ на эти действия власти Нидерландов объявили министра «нежелательным иностранцем». Сотрудники МВД перекрыли дорогу ее автомобилю у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме. Кроме этого, проезд запретили турецким журналистам, которые намеревались освещать поездку Кайя в Нидерланды.

После этого полиция сопроводила турецкого министра к границе с ФРГ. Министр села на частный самолет, выделенный министру по делам молодежи и спорта Турции Акифу Чагатаю Кылыджу, который участвовал в ряде мероприятий в Германии, и улетела.

Недовольные решением властей Нидерландов запретить в стране выступления турецких политиков голландские турки вышли на демонстрацию к посольству Турции в Роттердаме, передает ТАСС. Между ними и полицией произошли столкновения. В итоге полиция полностью разогнала демонстрантов. Сначала полицейские мирно оттеснили от консульства сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако затем демонстранты, узнав, что власти Нидерландов выслали Кайя, вновь подошли к консульству и начали кидать в стражей порядка разные предметы. Полиции пришлось применить силу. В результате несколько участников протеста были задержаны.

Напомним, конфликт между двумя странами разгорелся после того, как правительство Нидерландов отозвало разрешение на посадку самолета Чавушоглу. Он намеревался выступить на митинге турецкой общины в Роттердаме с речью, посвященной конституционной реформе в Турции. Турецкая сторона назвала власти Нидерландов «фашистами», те в ответ пригрозили санкциями.

16 апреля пройдет реферундум о внесении поправок в турецкую конституцию. Они предполагают смену парламентской формы правления на президентскую.

Юлия Репринцева