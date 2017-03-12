В Батуми произошли массовые беспорядки. Властям пришлось привлечь спецназ для того, чтобы остановить противостояние местных жителей и полиции. По последним данным, 40 человек задержаны, 33 человек пострадали и были госпитализированы, 15 из них — сотрудники полиции, около десяти автомобилей сожжены.

Конфликт начался вечером 11 марта, передает ВВС. Полицейский выписал штраф грузинскому водителю за нарушение ПДД. Тот отказался платить, посчитав его несправедливым, и вступил в словесную перепалку с патрульным. В ответ полицейский задержал нарушителя. Однако к этому моменту к месту уже стянулись несколько посторонних человек, которые стали активно поддерживать водителя и возмущаться тем, что в последнее время грузинская полиция жестко и необоснованно штрафует граждан.

В результате между ними и полицейскими завязалась потасовка, в результате которой задержали шесть человек. Позднее их отпустили, но в то время, как они находились под стражей, к зданию управления полиции в Батуми начали приходить люди — всего собрались около тысячи человек. Участники стихийного митинга попытались ворваться в здание управления полиции Аджарии, но спецназ, применив слезоточивый газ и резиновые пули, не позволил им этого сделать. В итоге спецназ Грузии полностью очистил улицы Батуми от митингующих.

Сейчас власти Батуми занимаются подсчетом масштабов нанесенного городу ущерба. Для этого создана специальная комиссия, сообщил глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе. По его словам, городу был нанесен значительный ущерб. «Минимум, сожжено десять автомобилей, в той локации, где происходили беспорядки, повреждена инфраструктура», — сказал он (цитата по Интерфаксу). Также известно, что митингующие повредили дорожные ограждения, светофоры и существующую дорожную инфраструктуру. На данный момент улицы города очищаются, восстанавливается и автомобильное движение.

Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили резко отреагировал на произошедшее. «Подобный хаос или любые беспорядки на территории Грузии будут пресекаться адекватной силой. Хочу отметить, все лица, которые принимали участие в беспорядках, были их организаторами в Батуми, будут наказаны по всей строгости закона»,— сказал он. Министр также сообщил, что не исключает кадровых изменений в грузинском МВД, а также отметил, что в случае новых незаконных выступлений граждан полиция применит силу.