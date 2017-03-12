В Тольятти (Самарская область) на одном из ведущих предприятий российской химической промышленности «Куйбышевазот» утром 12 марта произошел пожар. Как сообщает МЧС по Самарской области, горело оборудование на площади 500 квадратных метров.

В настоящее время пожар локализован, сообщил информагентствам представитель завода. Погибших и пострадавших нет. ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС уточняет, что в тушении участвовали 100 человек, сейчас «на место следует пожарный поезд». Пользователи соцсети «ВКонтакте» сообщают также, что на место были направлены «все отделения МЧС», «всех спасателей и пожарных вызвали на “Куйбышевазот”, даже тех кто не дежурит сегодня».

ТАСС сообщает, что горели две наружные установки по переработке циклогексана, расположенные на высоте 20 метров. Сейчас подача циклогексана перекрыта. По словам спасателей, он не относится к химически опасным веществам. Вместе с тем, «на месте работает лаборатория, осуществляющая замеры воздуха».

«Превышения уровня предельно допустимой концентрации не зафиксировано. Угрозы населению нет», — заверили в ГУ МЧС по Самарской области.

В настоящее время спасители выясняют причину пожара и ущерб от него.

«Куйбышевазот» был основан в 1966 году. Он производит аммиак, азотные удобрения, технологические газы и др.

Юлия Репринцева