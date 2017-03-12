Результат боя открытого чемпионата Дагестана по смешанным единоборствам между Владимиром Минеевым и Азизом Джуманиязовым, который закончился массовой дракой, аннулировали, а Джуманиязова и его команду Dagestan fighters дисквалифицировали. Об этом сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу Союза ММА России.

Первый вице-президент организации Радмир Габдуллин заявил, что такое решение было принято главным судьей «согласно правилам вида спорта и регламенту Союза ММА России». При этом Габдуллин не признал факт массовой драки, назвав ее обычным «всплеском эмоций».

«Никакой „массовой драки“ между зрителями по окончании боя Минеев — Джуманиязов на открытом чемпионате Дагестана по ММА не было. Всплеск эмоций болельщиков, который случается в любом виде спорта, быстро успокоился», — заявил он.

Габдуллин добавил, что после инцидента бойцы «извинились друг перед другом и пожали руки». Ранее боец Владимир Минеев на своей странице в Instagram также сообщил, что инцидент во время боя с Джуманиязовым исчерпан.

Напомним, после окончания боя Джуманиязов, вставая с пола, пнул ногой Минеева. В ответ на это Минеев ударил дагестанского спортсмена кулаком по голове. На ицнидент немедленно отреагировали болельщики обоих спортсменов и тренеры, бросившись на ринг, в результате чего завязалась драка.

Юлия Репринцева