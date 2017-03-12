Власти Саудовской Аравии рассматривают проект о депортации приблизительно 20% своего населения. Речь идет о пяти миллионах нелегальных мигрантов. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на газету «Аль-Хайат».

С инициативой депортировать мигрантов выступил депутат Садк Фадель. Он считает, что мигрантов необходимо выдворить во избежание требования «натурализовать их», предоставив саудовское подданство. По его мнению, это требование нарушит международные законы. Большинство нелегальных мигрантов, являются выходцами из стран Африки и Азии, отметил Фадель.

В ноябре 2013 года Саудовская Аравия уже проводила масштабную кампанию по выдворению из страны нелегальных мигрантов.

Тогда власти потребовали, чтобы они добровольно покинуть королевство, в противном случае пригрозили депортацией. Работодателям, которые брали на работу мигрантов, а также владельцам жилья, сдающим мигрантам его в аренду, пригрозили санкциям, вплоть до двух лет тюрьмы.

Около 900 тысяч иностранцев, чьи разрешения на пребывание в Саудовской Аравии были просрочены, оформили новые визы. Еще около 2,4 миллиона мигрантов добровольно покинули страну.

Вслед за этим, в октябре 2016 года, власти Саудовской Аравии повысили размер визовых сборов для иностранных рабочих.