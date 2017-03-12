Возгорание на заводе «Куйбышевазот» в Тольятти пока не локализовано, огонь тушат 169 человек и 51 единица техники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Центрального регионального центра МЧС.

«Локализации возгорания еще нет. Работы по тушению пожара ведутся», — сказал он.

Вместе с тем на сайте МЧС по Самарской области говорится, что в тушении пожара участвуют 201 человек и 35 единиц техники.

Ранее о локализации огня заявил представитель завода. Также сообщалось, что в тушении завода участвуют 100 человек.

Прожар на территории завода «Куйбышевазот» произошел утром в воскресенье. По информации МЧС, площадь пожара составила 500 квадратных метров. Борьба с огнем ведется по самому высокому — третьему — номеру сложности.