В Бурятии четверо человек попали под сход снежной массы на горе Мамай Кабанского района, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Для оказания помощи к месту выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда. Кроме этого, к спасению привлекли шесть спасателей Посольского подразделения БПСО МЧС России, имеющих специальную подготовку и опыт работы в горных условиях.

Для спасения людей спасатели используют предназначенную для труднопроходимой местности технику, отметили в пресс-службе. Ожидается прибытие специальных лавинных комплектов, состоящие из зондов, лопат и прочего снаряжения.

«Спасателям предстоит преодолеть более 150 км по труднопроходимой местности, чтобы добраться до места происшествия», — сообщили в МЧС.

Об инциденте стало известно от одного из участников. Он позвонил на базу и сообщил о произошедшем. В МЧС отметили, что туристы пришли со стороны Иркутской области, при этом, несмотря аншлаги о необходимости соблюдения правил безопасности, они нигде не зарегистрировались.

Обновлено. Байкальский поисково-спасательный отряд (ПСС) МЧС России располагает данными о жертве на горе Мамай в Бурятии только со слов очевидцев, сообщили «Новой газете».

«По словам очевидцев, под лавину попали трое граждан Франции и один житель Иркутска, один из иностранцев погиб. Официального подтверждения этой информации нет», — сообщил представитель отряда.