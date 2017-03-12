Один из туристов, гражданин Франции, погиб в результате схода лавины в Бурятии, рассказали «Новой газете» в дежурной части отдела МВД России по Кабанскому району республики.

«Тело находится в лесу, где его засыпало лавиной. По информации, это француз. МЧСсовцы только завтра будут выходить на место. Сейчас в Бурятии девять часов вечера», — рассказал дежурный.

Он добавил, что группа туристов поддерживает связь со спасателями. У проводника группы есть телефон, по которому он периодически выходит на связь с МЧС. По словам дежурного, это происходит нечасто.

«Они [туристы] периодически выходят на связь. Телефон есть только у старшего, нашего местного проводника. Он выходит на связь, но ничего не говорит, потому что у них один телефон, заряжать негде», — добавил дежурный.

Он также сообщил, что в целях безопасности туристы разделились на две группы, поскольку сохраняется высокая опасность того, что лавина сойдет еще раз. Между собой две группы общаются по рации.

Ранее в Байкальском поисково-спасательном отряде (ПСС) МЧС России «Новой газете» сообщили, что располагают данными о жертве в Бурятии только со слов очевидцев.

«По словам очевидцев, под лавину попали трое граждан Франции и один житель Иркутска, один из иностранцев погиб. Официального подтверждения этой информации нет», — сказал представитель отряда.

О несчастном случае стало известно днем в воскресенье. На сайте регионального МЧС появилось сообщение, что в Бурятии четверо человек попали под сход снежной массы на горе Мамай Кабанского района.

Спасатели сообщили, что выехали на место вместе со специальной техникой, которая предназначена для труднодоступных мест. В МЧС также сообщили, что спасателям предстоит преодолеть более 150 км по труднопроходимой местности, чтобы добраться до места происшествия.