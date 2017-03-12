На сайте МЧС по Самарской области появилось сообщение о том, что пожар на химическом предприятии «Куйбышевазот» в Тольятти локализован. Ранее спасатели сообщили, что работы по тушению пожара продолжаются.

«В 16:00 (мск.) объявлена локализация открытого горения на площади 500 квадратных метров», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что сообщение о пожаре на наружной установке по переработке циклогексана на заводе поступило в 10:15 по московскому времени.

В тушении участвовали 232 человека и 44 единицы техники. Погибших и пострадавших нет.

«Реагирование сил и средств, задействованных в ликвидации пожара, было своевременным. Угрозы жилым зданиям и населению нет. Предельно допустимая концентрация вредных веществ по периметру завода не превышает норму», — подчеркнули в МЧС.

Прожар на территории завода «Куйбышевазот» в Тольятти произошел утром в воскресенье. Борьба с огнем велась по самому высокому — третьему — номеру сложности.