В Дзержинске (Нижегородская область) служащий Росгвардии выстрелил в сотрудника ГИБДД, после чего покончил с собой. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону, а также местные СМИ.

По их информации, инцидент произошел в ходе планового рейда по выявлению нетрезвых водителей в ночь на 12 марта. Сотрудники ГИБДД в Дзержинске пытались остановить машину, которая, как им показалась, «странно ехала». Началась погоня, которая завершилась в одном из гаражных кооперативов Дзержинска.

«Полицейские потребовали от водителя выйти из автомобиля, в ответ он выстрелил в них из гладкоствольного охотничьего ружья, причинив ранение кистей рук одному из полицейских», — рассказали ТАСС.

В результате стрелок скончался на месте от полученных ран, полицейского доставили в больницу, его состояние стабильно, однако сильно повреждены кисти рук.

В пресс-службе управления Росгвардии по ПФО агентствам подтвердили информацию о том, что погибший был их сотрудником. Там добавили, что у него нашли документы военнослужащего по контракту одной из воинских частей Дзержинска.

По предварительным данным, причина случившегося кроется в «семейно-бытовом конфликте военнослужащего и отношения к службе не имеет».

Информацию о происшествии также подтвердили в СУ СК по Нижегородской области, отметив, что по факту произошедшего начато расследование.

По неофициальным данным сообщества «Дзержинск Онлайн» в соцсети «ВКонтакте», погибшему было 24 года.